La litigiosità nel governo è sempre la notizia di apertura sulla maggior parte dei giornali, con lo scambio fra il presidente del Consiglio Conte e il ministro dell’Interno Salvini sulla scelta di chiudere i porti alle imbarcazioni che salvano i migranti nel Mediterraneo e l’intervento del leader del Movimento 5 Stelle Di Maio in difesa di Conte. Repubblica e Libero aprono invece sulla manifestazione di oggi a Milano della Lega in vista delle elezioni europee di domenica prossima, il Messaggero presenta una ricerca sui fondi destinati dall’Unione Europea ai vari paesi, il Manifesto segue la vicenda dell’insegnante di Palermo sospesa dal suo incarico, il Fatto si occupa delle candidature “impresentabili” alle prossime elezioni europee, mentre i giornali sportivi titolano sull’annuncio della Juventus, che non avrà più come allenatore Massimiliano Allegri.