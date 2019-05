Chi vedere al festival dell’illustrazione di Vicenza

Dal 18 maggio al 23 giugno si terrà a Vicenza la quarta edizione di Illustri, il festival dedicato all’illustrazione italiana e internazionale. È allestita in due sedi: nella Basilica Palladiana ci saranno “Illustri”, dedicata a 11 artisti italiani affermati a livello internazionale, e “Saranno Illustri”, su 11 promettenti talenti nazionali; a Palazzo Leoni Montanari sarà ospitata “Illustrissima”, una personale sulla francese Malika Favre, che proseguirà fino al 25 agosto.

Favre è nata a Parigi nel 1982, ha studiato graphic design, vive a Londra dal 2003 e lavora come illustratrice dal 2011. Ha uno stile molto riconoscibile, definito dai critici tra Pop art e Op art (cioè arte pop e optical): minimale, dai colori accesi, sensuale. Ha disegnato copertine per il New Yorker e per la casa editrice Penguin, lavorato per Vogue, Gucci e il Fashion Council, l’organo di moda britannico. La rassegna a lei dedicata raccoglie 125 opere organizzate in quattro temi: La Donna, Il Viaggio, Cultura e Società, Erotica.

Gli artisti di “Illustri” sono Emiliano Ponzi, Camilla Falsini, Elisa Seitzinger, Francesco Bongiorni, Anna and Elena Balbusso Twins, Manuele Fior, Marco Mazzoni, Ilaria Faccioli, Irene Rinaldi, Luca Font e Daniela Tieni. Gli emergenti sono Fausto Montanari, Andrea De Luca, Margherita Morotti, Flavia Sorrentino, Roberto Hikimi Blefari, Antonio Sortino, Cristina Amodeo, Giulia Pastorino, Andrea Chronopoulos, Michele Marconi ed Elia Colombo. Il festival è accompagnato da appuntamenti ed eventi, come le quattro serate dedicate ognuna a una sezione di “Illustrissima”. Il biglietto costa 5 euro e consente anche la visita a tutti gli spazi della Basilica Palladiana.