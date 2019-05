Oltre 170 studenti subirono abusi sessuali nell’arco di vent’anni all’Ohio State University

Dopo una lunga indagine interna, l’Ohio State University ha ammesso che tra il 1979 e il 1997 almeno 177 studenti subirono abusi sessuali da Richard Strauss, medico delle squadre sportive maschili morto nel 2005. L’università ha anche ammesso di non aver saputo affrontare il caso per tempo, nonostante le numerose segnalazioni fatte dagli studenti nel corso degli anni. Strauss perpetrò gli abusi in vari luoghi del campus universitario di Columbus, dove lavorò per oltre vent’anni. Andò in pensione nel 1998 e da allora numerosi studenti vittime di abusi hanno intentato cause legali nei confronti dell’università, chiedendo risarcimenti adeguati.