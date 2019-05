Maria Sharapova non parteciperà al Roland Garros

La tennista russa Maria Sharapova non parteciperà all’edizione di quest’anno del Roland Garros, uno dei quattro tornei di tennis più importanti al mondo. Sharapova, che ha vinto il torneo nel 2012 e nel 2014, è reduce da un infortunio alla spalla che la sta tenendo lontana dai campi da gioco da gennaio. «A volte le decisioni giuste non sono le più facili da prendere – ha scritto in una storia sul suo profilo Instagram – ma la buona notizia è che sono tornata ad allenarmi e sto lentamente rinforzando la mia spalla. Mi mancherai davvero Parigi, ci vediamo il prossimo prossimo anno».