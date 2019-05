Le due notizie principali in apertura sui giornali di oggi sono la campagna elettorale per le elezioni europee a due settimane dal voto, con le solite discussioni nella maggioranza di governo e la chiusura decisa da Facebook di pagine che diffondevano notizie false legate a Movimento 5 Stelle e Lega, e l’iniziativa del cardinale Krajewsky, elemosiniere del Papa, che ha riattivato la fornitura di energia elettrica in un palazzo occupato in cui vivono più di cento famiglie a Roma.