È esondato il fiume Savio in provincia di Forlì-Cesena

Il fiume Savio, in provincia di Forlì-Cesena, è esondato in più punti in seguito alle forti piogge di questi giorni. A Cesena diversi ponti sono stati chiusi al traffico, così come la linea ferroviaria Rimini-Bologna, che è stata interrotta tra Cesena e Forlì dalle 7.50 di questa mattina. Il Savio è esondato intorno alle 9.30 di lunedì e i Vigili del Fuoco sono intervenuti per soccorrere due persone, un disabile con la badante, bloccate nella propria abitazione.

#Maltempo #13maggio 9:30, esondato il fiume Savio in provincia di #ForlìCesena. Squadre fluviali #vigilidelfuoco al lavoro, recuperate due persone, un disabile con la badante, bloccate nella propria abitazione. Nelle immagini sorvolo dell’elicottero #Dragovf 121 pic.twitter.com/xq18WNxb1R — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) May 13, 2019

Anche nel modenese la situazione è critica: i fiumi Secchia e Panaro e il torrente Tiepido sono in piena e sono tenuti sotto stretta sorveglianza per paura che possano straripare. I comuni più interessati dall’ondata di piena sono Modena, Campogalliano, Soliera, Bastiglia e Bomporto.