In Sri Lanka è stato imposto un coprifuoco dalle 9 di sera alle 4 del mattino

La polizia dello Sri Lanka ha imposto un coprifuoco dalle 9 di sera alle 4 del mattino in tutto il paese a causa delle tensioni tra diverse comunità aumentate dopo gli attacchi terroristici compiuti il giorno di Pasqua, in cui erano state uccise 257 persone. La polizia srilankese aveva già imposto domenica un coprifuoco a Chilaw, una città a nord della capitale Colombo, dopo che una lite su Facebook tra cristiani e musulmani aveva provocato scontri per strada. Il coprifuoco ora è stato esteso a tutto il territorio nazionale.