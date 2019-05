Nel primo giorno di quotazione in borsa, le azioni di Uber hanno perso il 7,6 per cento

Nel primo giorno di quotazione a Wall Street, le azioni di Uber hanno perso il 7,6 per cento. Uber – la società di mobilità conosciuta soprattutto per il suo servizio a metà tra i taxi e il noleggio di auto con autista – aveva collocato sul mercato 180 milioni di azioni fissandone il prezzo a 45 dollari ciascuna, con una valutazione della società intorno agli 80 miliardi di dollari. La prima giornata di contrattazioni è finita con il valore della azioni a 41,57 dollari e una stima del valore della società a 76,5 miliardi di dollari: il New York Times lo descrive come un risultato sorprendente, visto che operazioni di queste dimensioni vengono studiate con estrema attenzione, e sottolinea come potrebbe essere un segnale di scarso interesse dei mercati per Uber.