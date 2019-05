Prakazrel “Pras” Michel, fondatore dei Fugees, è stato incriminato per associazione a delinquere in un caso di finanziamenti elettorali illeciti

Prakazrel “Pras” Michel, uno dei membri fondatori del gruppo hip-hop dei Fugees, è stato incriminato per associazione a delinquere in un caso di finanziamenti elettorali illeciti che risale alla campagna presidenziale statunitense del 2012. Michel è accusato di aver collaborato con Low Taek Jho – un uomo d’affari malesiano ricercato dalle autorità malesiane e statunitensi, ora latitante – elaborando un sistema per coprire finanziamenti provenienti dall’estero (quindi illeciti) che volevano destinare a un candidato presidente, nei documenti indicato solo come “Candidato A” (è praticamente certo che si tratti di Obama).

Secondo l’accusa, dal giugno al novembre 2012, Low Taek Jho avrebbe trasferito più di 21 milioni di dollari da conti e fondi esteri al conto di Michel. Michel, con quei soldi, avrebbe pagato circa venti prestanome, che a loro volta avrebbero fatto donazioni a proprio nome alla campagna presidenziale, nascondendo l’origine dei soldi.

Michel, tramite i suoi legali, sostiene di essere innocente.