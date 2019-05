La maggior parte dei quotidiani di oggi dedica l’apertura al nuovo decreto sicurezza che dovrebbe essere discusso nel prossimo Consiglio dei ministri, con il quale il ministro dell’Interno Salvini assumerebbe maggiori poteri sulla gestione dei porti e degli sbarchi, in una giornata in cui sono sbarcati in Italia oltre 100 migranti e ci sono stati 70 morti in un naufragio al largo della Tunisia. Il Corriere della Sera intervista il capo della polizia Gabrielli, il Mattino apre sull’arresto di un uomo accusato di essere il responsabile della sparatoria di qualche giorno fa a Napoli nella quale è stata ferita una bambina di quattro anni, e Libero si occupa della festa degli alpini a Milano.