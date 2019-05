Valtteri Bottas, della Mercedes, partirà in pole position nel GP di Spagna di Formula 1

Il pilota finlandese della Mercedes Valtteri Bottas partirà in pole position nel Gran Premio di Spagna di Formula 1, che si correrà domenica pomeriggio sul circuito di Barcelona-Catalunya. Dietro di lui partirà l’altro pilota della Mercedes e campione del mondo in carica, il britannico Lewis Hamilton; Sebastian Vettel, della Ferrari, partirà in terza posizione, mentre il suo compagno di squadra Charles Leclerc partirà in quinta posizione. Max Verstappen, della Red Bull, partirà in quarta posizione.

La griglia di partenza del GP di Spagna, che inizierà alle 15.10 di domenica, rispecchia l’attuale classifica dei piloti del Mondiale di Formula 1. Bottas è primo con 87 punti, seguito da Hamilton con 86 punti, da Vettel con 52, da Verstappen con 51 e da Leclerc con 47 punti.