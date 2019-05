È morto a 92 anni lo sceneggiatore Alvin Sargent, che aveva vinto due Oscar e che aveva scritto tre film su Spider-man: Spider-man 2, nel 2004, Spider-man 3, nel 2007 e The Amazing Spider-Man nel 2012. Sargent aveva vinto due Oscar per la Miglior sceneggiatura: nel 1977 per il film Giulia di Fred Zinnemann e nel 1981 per Gente comune di Robert Redford.