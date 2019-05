Rihanna lancerà un marchio di moda insieme al gruppo del lusso LVMH

La cantante barbadiana Rihanna lancerà un marchio di moda insieme al gruppo del lusso francese LVMH. Il marchio si chiamerà Fenty, dal cognome della cantante, il cui nome completo è Robyn Rihanna Fenty, e nella sua collezione includerà abiti, calzature, accessori, occhiali da sole e gioielli: verrà presentata il prossimo 22 maggio a Parigi. Nel 2017 Rihanna aveva già lanciato una linea di cosmetici in collaborazione con LVMH, chiamata Fenty Beauty. «Realizzare una linea come questa con LVMH è un momento incredibilmente speciale per noi», ha detto Rihanna. «Bernard Arnault [CEO di LVMH] mi ha dato un’opportunità unica di sviluppare una linea di moda nel settore del lusso, senza limiti artistici». La nuova linea di moda è la prima creata da zero dal gruppo LVMH dal 1987, quando fondò la linea di moda di Christian Lacroix.