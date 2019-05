In Nigeria sono stati liberati quasi 900 bambini che erano stati arruolati per combattere contro Boko Haram

La Civilian Joint Task Force (CJTF), una milizia che opera nel nord-est della Nigeria, ha liberato 894 bambini che aveva arruolato come soldati per combattere contro il gruppo terroristico islamista di Boko Haram. Lo ha riferito una nota dell’UNICEF, secondo cui tra il 2013 e il 2017 più di 3.500 bambini sarebbero stati reclutati dalla milizia. Con quelli di oggi sono 1.727 i bambini liberati dal CJTF a partire dal settembre 2017, cioè da quando la milizia ha firmato un accordo per smettere di reclutare bambini. I bambini liberati oggi, fa sapere UNICEF, beneficeranno di programmi di reintegrazione «per aiutarli a tornare alla vita civile, trovare nuove opportunità per il proprio sviluppo e contribuire a portare una pace duratura in Nigeria».