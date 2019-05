Il libro dell’editore Altaforte su Matteo Salvini è al primo posto della classifica dei libri più venduti su Amazon

Io sono Matteo Salvini. Intervista allo specchio – il libro al centro delle polemiche che hanno portato all’esclusione del suo editore, Altaforte, dal Salone del Libro di Torino – in questo momento è al primo posto della classifica generale dei libri più venduti su Amazon. Il libro, a cura della giornalista Chiara Giannini e ha una prefazione di Maurizio Belpietro, non è ancora uscito in libreria ma si può pre-ordinare.

Questo non significa che il libro stia vendendo migliaia di copie, sia chiaro: per quanto la classifica generale di Amazon non sia suscettibile di grandi movimenti con pochissime copie come accade invece con le sotto-categorie tematiche, i criteri con cui Amazon compila le sue classifiche non sono noti e sono tarati su una mole di venduto contenuta, per cui possono bastare decine o poche centinaia di ordini avvenuti in un lasso molto limitato di tempo per far entrare un libro in classifica, anche in posizioni rilevanti.