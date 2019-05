Ci sono notizie diverse in apertura sui giornali di oggi: la maggior parte titola sulle nuove discussioni fra gli alleati di governo, con la Lega che vorrebbe limitare i negozi di cannabis light mentre il presidente del Consiglio Conte e il Movimento 5 Stelle non sembrano interessati all’argomento, e con il salvataggio di migranti da parte di una nave della Marina militare criticato dal ministro dell’Interno Salvini. Repubblica apre sui risultati di un sondaggio che darebbe la Lega in calo, Avvenire, il Manifesto e il Fatto si occupano dell’incontro fra Papa Francesco e alcune famiglie rom, il Sole 24 Ore e il Secolo XIX seguono le notizie sul salvataggio della banca Carige, e i giornali sportivi cercano di capire chi sarà il prossimo allenatore della Juventus.