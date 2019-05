La Francia ha liberato quattro ostaggi in Burkina Faso e nell’operazione sono morti due militari

La Francia ha annunciato di aver liberato quattro ostaggi dopo un’operazione compiuta dai militari francesi nel nord del Burkina Faso. Tra le persone liberate ci sarebbero due francesi rapiti il primo maggio nel Benin, una statunitense e una sudcoreana. Il presidente francese Emmanuel Macron ha detto che nel corso dell’operazione, compiuta questa notte, sono morti due militari; ha inoltre ringraziato per la collaborazione le autorità del Benin e del Burkina Faso. Al momento non ci sono informazioni su chi tenesse in ostaggio le persone liberate.