È stato arrestato l’autore della sparatoria avvenuta il 3 maggio a Napoli in piazza Nazionale, in cui è stata gravemente ferita una bambina di 4 anni. L’uomo si chiama Armando Del Re e insieme a lui è stato arrestato anche il fratello, accusato di avergli offerto protezione negli scorsi giorni. L’obiettivo di Del Re era Salvatore Nurcaro, un pregiudicato di 32 anni, che è stato colpito da sei proiettili e si trova ora in ospedale in gravi condizioni. Un proiettile però ha colpito anche una bambina che passava di lì, che al momento è ricoverata all’ospedale pediatrico Santobono di Napoli, in prognosi riservata.