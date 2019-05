Il figlio di Harry e Meghan Markle si chiama Archie Harrison Mountbatten-Windsor

Il figlio del principe Harry e di Meghan Markle, nato lunedì 6 maggio, si chiama Archie Harrison Mountbatten-Windsor. Il nome del bambino è stato reso noto mercoledì pomeriggio, dopo che qualche ora prima erano state diffuse le sue prime foto insieme ai genitori.

Mountbatten-Windsor è il cognome usato dai membri della famiglia reale britannica, almeno da 50 anni a questa parte. Fino al 1917 i membri della famiglia reale britannica non ne avevano uno e venivano indicati con il nome e il paese su cui regnavano; in quell’anno re Giorgio V stabilì che Windsor sarebbe stato non solo il nome della casata ma anche il cognome della famiglia. Nel 1960 la regina Elisabetta II stabilì che, quando avessero dovuto indicare il cognome, per i suoi discendenti sarebbe stato Mountbatten-Windsor, dove Mountbatten è il cognome di suo marito Filippo.