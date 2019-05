Golden State-Houston dei Playoff NBA in streaming e in TV

Golden State Warriors-Houston Rockets è la quinta gara delle semifinali di Conference dei Playoff NBA. Si gioca stanotte alla Oracle Arena di Oakland, in California, quando in Italia saranno le 4.30 di mattina. Due giorni fa i Rockets hanno vinto 112-108 la loro seconda partita consecutiva, dopo aver perso le prime due. Ora Warriors e Rockets hanno quindi due vittorie a testa e si deciderà tutto nelle prossime tre (o due) partite della serie giocata al meglio delle sette. I Warriors sono i favoriti e i campioni in carica, ma di recente sono stati poco brillanti, a differenza dei Rockets, trascinati da James Harden, autore di 38 punti due giorni fa. Stanotte ci si aspetta una reazione dei Warriors e un incontro più combattuto dei precedenti.

Dove vedere Golden State-Houston

Golden State-Houston sarà trasmessa in diretta e in esclusiva da Sky su Sky Sport NBA (canale 206) a partire dalle 4.30 con commento in lingua originale. Gli abbonati potranno seguirla anche in streaming tramite le piattaforme online Sky Go e Now TV. Su Now TV chi non possiede un abbonamento a Sky potrà comunque acquistare la partita pagando 7,99 euro per il pass giornaliero. Sono previste repliche alle 11, alle 14 e alle 17 e alle 19.15 sempre su Sky Sport NBA. L’altra partita in programma questa notte, Milwaukee Bucks-Boston Celtics, potenzialmente decisiva, si gioca invece a partite dalle due.