30 persone sono state curate per ipotermia dopo un’improvvisa nevicata durante un festival di musica elettronica in Francia

30 persone hanno sofferto di ipotermia a causa di un’improvvisa nevicata durante un festival di musica tecno ed elettronica in Francia, il cosiddetto Teknival. Circa 10mila persone hanno partecipato all’evento che quest’anno era stato organizzato vicino a Creuse, in Borgogna, ma nel fine settimana le temperature sono scese a -3. Gli organizzatori del festival avevano messo a disposizione alcune tende riscaldate, di proprietà dell’esercito francese, e la Croce Rossa ha distribuito 500 coperto termiche. Oltre alle 30 persone che sono state trattate sul luogo dagli operatori della Croce Rossa, due persone sono state portate all’ospedale locale.

Il Teknival è un festival di musica elettronica non autorizzato che viene organizzato ogni anno in diversi paesi europei in un luogo segreto che viene rivelato solo con pochi giorni di anticipo. Le autorità francesi avevano tentato di impedire l’edizione di quest’anno e la polizia era riuscita a impedire l’accesso all’area ad alcuni furgoni che trasportavano sistemi audio.