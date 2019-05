Un ragazzo di 17 anni armato ha tenuto in ostaggio 4 donne per tutto il pomeriggio in una tabaccheria vicino a Tolosa

Nel pomeriggio di martedì un ragazzo di 17 anni, armato, ha tenuto in ostaggio 4 donne in una tabaccheria di Blagnac, vicino a Tolosa, in Francia: il ragazzo si trova tuttora all’interno del negozio, circondato dalle forze di polizia, ma tra le 19.30 e le 21 ha liberato le donne. Nel corso del pomeriggio ha sparato due volte in aria, ma nessuno è stato ferito. Il ragazzo, già noto alle forze dell’ordine per piccoli furti e atti di violenza contro la polizia, era stato interrogato in relazione ai cosiddetti gilet gialli lo scorso 15 febbraio; avrebbe rivendicato di essere «il braccio armato» del movimento, secondo una fonte di polizia citata dall’agenzia di stampa Agence France-Presse.

#securitepublique #Blagnac Les personnes retenues dans un tabac dans le secteur du plan du Port à Blagnac sont libérées. — Préfet de région Occitanie et de Haute-Garonne (@PrefetOccitanie) May 7, 2019