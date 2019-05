La maggior parte dei giornali di oggi si occupa in apertura ancora della vicenda del sottosegretario leghista Siri, in attesa del prossimo Consiglio dei ministri nel quale dovrebbero essere prese decisioni sulla sua posizione nel governo. La Stampa e il Manifesto titolano invece sulle polemiche sulla partecipazione di una casa editrice vicina a CasaPound al Salone del libro di Torino, il Sole 24 Ore e Repubblica aprono sulla minaccia del presidente degli Stati Uniti Trump di nuovi dazi sulle importazioni dalla Cina, Avvenire segue la visita del Papa in Bulgaria, e il Fatto esamina le presenze in Parlamento di deputati e senatori.