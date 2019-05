Il candidato del centrosinistra Laurentino “Nito” Cortizo ha vinto le elezioni presidenziali a Panama, il piccolo paese dell’America centrale che confina con la Colombia e la Costa Rica. A spoglio praticamente concluso, Cortizo ha ottenuto il 33 per cento dei voti, contro il 31 per cento dell’imprenditore Rómulo Roux. Cortizo era il candidato del Partito Democratico Rivoluzionario, di centrosinistra, che non esprimeva il presidente dal 2004: in campagna elettorale ha promesso soprattutto di occuparsi della diffusa corruzione del paese. Al momento però Roux non ha ammesso la sconfitta sostenendo che ci siano state irregolarità nel voto, e non è ancora chiaro se intenda contestare i risultati.