Tre alpinisti francesi sono stati soccorsi questa notte in Valle d’Aosta

Tre alpinisti francesi – due uomini e una donna – sono stato soccorsi questa notte al Colle del Breithorn, in Valle d’Aosta, dopo che erano rimasti bloccati a circa 3.800 metri di altezza e avevano chiamato i soccorsi. Sembra che, per il buio e il maltempo, i tre alpinisti avessero sbagliato direzione, restando poi bloccati in un punto in cui la temperatura era di almeno 15 gradi sotto lo zero. Il Corpo nazionale alpino li ha soccorsi e ha fatto sapere che stanno bene. Sky TG24 scrive che «del gruppo facevano parte anche altri due alpinisti: sono riusciti a raggiungere da soli il Rifugio Guide di Ayas grazie al rumore del generatore di corrente che era stato acceso dal gestore per aiutarli a orientarsi».

#ValleAosta, la squadra del #soccorsoalpino ha raggiunto gli alpinisti in difficoltà al Colle del Breithorn, quota 3800 mt, due uomini e una donna, francesi. Sono in buone condizioni. Sono in discesa con i soccorritori, con #maltempo, scarsa visibilità e temperature di -15 gradi. — Corpo Nazionale Soccorso Alpino e Speleologico (@cnsas_official) May 4, 2019