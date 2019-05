Due turisti francesi sono scomparsi in un parco naturale in Benin

Il ministro dell’Interno del Benin, Sacca Lafia, ha detto che due turisti francesi e la loro guida beninese sono scomparsi da mercoledì nel parco nazionale di Pendjari, al confine con il Burkina Faso; le indagini e le ricerche per ritrovarli sono in corso. Lafia ha aggiunto che venerdì è stato ritrovato nel parco il corpo di un uomo non identificato, ferito a morte da un’arma da fuoco. Associated Press ha parlato con una fonte governativa rimasta anonima, che ha detto che il corpo sarebbe quello dell’autista dei turisti.

Negli ultimi tempi gli estremisti islamici si sono rafforzati in Burkina Faso e in molti temono che possano infiltrarsi anche nei vicini Benin e Togo.