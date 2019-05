Come vedere il Gran Premio di MotoGP di Spagna in tv e in streaming

Il Gran Premio di MotoGP di Spagna, il quarto del Motomondiale, si corre oggi dalle 14 sul circuito di Jerez de la Frontera. In pole position partirà Fabio Quartararo, pilota francese della Yamaha Petronas: ha 20 anni, questa è la sua prima stagione in MotoGP ed è il pilota più giovane di sempre ad aver ottenuto una pole position in MotoGP. Al secondo posto in griglia di partenza ci sarà l’italiano Franco Morbidelli, compagno di scuderia di Quartararo, e al terzo il campione in carica Marc Marquez. Andrea Dovizioso partirà dalla quarta posizione e Valentino Rossi dalla tredicesima. Il Gran Premio si correrà domani a partire dalle 14.

Il precedente Gran Premio, corso il 14 aprile ad Austin, in Texas, era stato vinto da Alex Rins, che era riuscito ad arrivare davanti a Valentino Rossi; il tutto dopo che Marc Marquez, ampiamente in testa nei primi giri, era caduto. Ora in testa al Mondiale c’è Dovizioso, con 54 punti. Poco dietro ci sono però Rossi, Rins e Marquez, rispettivamente con 51, 49 e 45 punti.

Il Gran Premio di Spagna di MotoGP sarà trasmesso in esclusiva da Sky sui canali Sky Sport Uno e Sky Sport MotoGP, a partire dalle 14. In streaming sarà visibile tramite le piattaforme online Sky Go e Now Tv. Il canale del digitale terrestre TV8 lo trasmetterà in differita dalle 21.