Alex Rins ha vinto il Gran Premio delle Americhe di MotoGP

Il pilota spagnolo Alex Rins ha vinto il terzo Gran Premio del Motomondiale, corso domenica sera sul Circuito delle Americhe ad Austin, in Texas. Rins ha approfittato della caduta di Marc Marquez a dieci giri dal termine per portarsi in testa alla gara insieme a Valentino Rossi, superato pochi giri dopo. Al terzo posto è arrivato invece l’australiano Jack Miller della Ducati Pramac. Per Rins è la prima vittoria in questo Motomondiale, iniziato con un quarto e un quinto posto, e anche la prima in carriera in MotoGP. In Texas il miglior italiano dopo Rossi è stato Andrea Dovizioso, quarto classificato. Oltre a Marquez non hanno concluso la gara Jorge Lorenzo e Cal Crutchlow. Il prossimo Gran Premio della MotoGP è in programma il 5 maggio a Jerez de la Frontera, in Spagna.

