Cosa c’è stasera in TV

È domenica e se questa sera sceglierete di passarla davanti alla tv, molte delle possibilità sono le stesse di domenica scorsa: Che tempo che fa su Rai 1, Un giorno in pretura su Rai 3 e Le Iene su Italia 1, per esempio. O magari preferite Massimo Giletti su La7 o chef Rubio e i suoi “camionisti in trattoria”, su Nove.

Rai Uno

20.35 – Che tempo che fa

Tra gli ospiti di questa sera del programma di Fabio Fazio ci saranno Alec Baldwin, Mara Maionchi, Ferruccio de Bortoli e Alessia Marcuzzi.

Rai Due

21.20 – N.C.I.S.



La serata in cui su Rai Due vanno in onda solo serie tv che sono anche acronimi. Un nuovo episodio della sedicesima stagione della serie tv poliziesca, che sarà seguita da un’altra serie tv poliziesca, dall’originale titolo di: F.B.I.

Rai Tre

21.20 – Un giorno in pretura

Programma di approfondimento condotto e ideato da Roberta Petrelluzzi che parla di recenti casi di cronaca e giudiziari. La puntata di oggi si occuperà soprattutto del “caso di Roberto Spada“.

Rete 4

21.27 – Knockout – Resa dei conti

Un film d’azione del 2011, diretto da Steven Soderbergh (quello di Ocean’s Eleven, dei meno riusciti seguiti e di Contagion). Ci recitano, tra gli altri, Channing Tatum, Michael Fassbender, Ewan McGregor, Michael Douglas e Antonio Banderas.

Canale 5

21.20 – New Amsterdam

La serie tv in cui il brillante dottor Max Goodwin (Ryan Eggold) diventa il direttore di uno degli ospedali pubblici più vecchi degli Stati Uniti, il New Amsterdam (che si ispira al Bellevue Hospital di New York). Il suo obiettivo è riformare l’organizzazione della struttura e fornire cure di alto livello ai suoi pazienti.

It's always about you, and that will never change. #NewAmsterdam pic.twitter.com/B4MpbFXzml — New Amsterdam (@NBCNewAmsterdam) May 5, 2019

Italia Uno

21.20 – Le Iene Show

Nuova puntata del programma di intrattenimento di Italia 1 condotto da Nadia Toffa, Giulio Golia, Filippo Roma e Matteo Viviani.



😂STASERA A LE IENE😂

Tinder e sorpresa con @ElettraLambo : tre pretendenti tenteranno di accedere al famoso tatuaggio leopardato della bella influencer mentre @marymustela semina terrore 👉 https://t.co/r9YXCGyPbw pic.twitter.com/cGCDaILKiq — Le Iene (@redazioneiene) May 5, 2019

La7

20.30 – Non è l’Arena

Talk show condotto da Massimo Giletti.

L'ha intervistata per noi il nostro inviato @daniboni.

Vi aspettiamo questa sera, per il servizio completo e per raccontarvi altri inquietanti particolari di questa triste vicenda. #nonelarena, 20.30, @La7tv pic.twitter.com/KEKvtZNdwI — Non è l'Arena (@nonelarena) May 5, 2019

TV8

21.25 – Celebrity Masterchef

Nuova edizione della versione di MasterChef in cui a sfidarsi dietro ai fornelli sono alcuni personaggi famosi.

Nove

21.10 – Camionisti in trattoria III

Il titolo di questo programma di cucina e persone condotto da chef Rubio è decisamente auto-esplicativo. La puntata di stasera è ambientata nel Lazio.

Iris

21.15 – Febbre da cavallo II – La mandrakata

È il seguito della famosa commedia del 1976 Febbre da cavallo, diretto da Steno. I protagonisti sono gli stessi del primo film, Gigi Proietti ed Enrico Montesano, e anche la trama è piuttosto simile.

Sky

Sky Cinema 2

21.15 – American Hustle