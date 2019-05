A Fiumicino ci sono ritardi nei voli in partenza

Dalle prime ore di questa mattina ci sono ritardi nei voli in partenza dall’aeroporto di Fiumicino, nel Lazio, a causa di un blocco di Ibm, il fornitore di servizi informatici di Alitalia. I problemi tecnici di Ibm impediscono gli imbarchi sugli aerei e la partenza di quelli in pista con i passeggeri a bordo; è anche sospesa la possibilità di prenotare e acquistare voli sul sito della compagnia. Alitalia ha messo a disposizione un numero verde per l’Italia, 800.65.00.55, e uno dall’estero, +39.06.65.649.

Ibm, nostro fornitore di servizi informatici, sta riscontrando seri problemi tecnici che hanno bloccato diverse funzionalità del sito Alitalia e dei sistemi di prenotazione e acquisto online. Vi terremo aggiornati sui tempi di risoluzione del problema. Ci scusiamo per i disagi — Alitalia (@Alitalia) May 5, 2019

Secondo il Corriere ci sarebbero disagi anche in altri aeroporti minori del centro e sud Italia; a Fiumicino i disagi sarebbero iniziati all’una di notte ma il sistema sta lentamente ripartendo, con ritardi ai voli di 60-90 minuti.