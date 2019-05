Fabio Quartararo partirà in pole position nel Gran Premio di MotoGP di Spagna

Fabio Quartararo, pilota francese della Yamaha Petronas, partirà in pole position nel Gran Premio di MotoGP di Jerez de la Frontera: il quarto del Motomondiale, che si corre in Spagna. Quartararo ha 20 anni e questa è la sua prima stagione in MotoGP. Al secondo posto in griglia di partenza ci sarà l’italiano Franco Morbidelli e al terzo il campione in carica Marc Marquez. Andrea Dovizioso partirà dalla quarta posizione e Valentino Rossi dalla tredicesima. Il Gran Premio si correrà domani a partire dalle 14.