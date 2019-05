Un peschereccio italiano è affondato vicino a Malta: c’è almeno un morto

Intorno alle 4 di oggi, sabato 4 maggio, un peschereccio italiano si è ribaltato al largo di Malta. In base alle prime informazioni disponibili una delle persone a bordo è morta dopo essere stato soccorsa e portata in un ospedale di Malta, altre due persone sono state soccorse e una risulta dispersa. Sembra che il ribaltamento e il successivo affondamento siano stati causati dalla brutte condizioni del mare e del tempo. I giornali scrivono che il peschereccio era partito da Siracusa e si chiamava “Zaira”.

Fisherman dead, two injured, one missing as boat capsizes https://t.co/eaAw0yslAu pic.twitter.com/UE9uuqjmAn

— Times of Malta (@TheTimesofMalta) May 4, 2019