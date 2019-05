Tutti i giornali di oggi titolano sull’annuncio di ieri del presidente del Consiglio Conte di voler chiedere nel prossimo Consiglio dei ministri la revoca dell’incarico del sottosegretario leghista Siri, sotto indagine per corruzione. Il Sole 24 Ore apre invece sui dati delle vendite di automobili in aprile, di nuovo in crescita dopo un lungo periodo negativo, mentre i giornali sportivi presentano il derby di stasera fra Juventus e Torino.