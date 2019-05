Decine di civili sono morti negli ultimi giorni negli scontri tra gruppi etnici in Etiopia

L’agenzia AFP scrive, citando fonti governative, che decine di civili sono stati uccisi negli ultimi giorni nel nord dell’Etiopia, nella regione degli Amara, in seguito ad alcuni scontri tra diversi gruppi etnici. Al momento non ci sono molte informazioni sugli scontri, ma un funzionario etiope ha detto che si è trattato di una ritorsione di un gruppo etnico nei confronti di un altro, a seguito di altri scontri.

La regione degli Amara è abitata in prevalenza da popolazioni Amara (una delle etnie locali, che compongono circa il 30 per cento della popolazione etiope) ed è prevalentemente montuosa. Gli scontri principali nell’area sono tra alcuni Amara e alcuni membri del gruppo etnico Gumuz. AFP scrive che la maggior parte degli scontri ha a che fare con contrasti sul controllo di alcuni terreni, dato che la popolazione è in rapido aumento.

#UPDATE Dozens of civilians were shot dead in ethnic clashes in Ethiopia's northern Amhara state, according to a regional official, saying the attacks appeared to be retribution for the killing of at least 21 people in separate clashes last weekend https://t.co/BUuUpavHZG pic.twitter.com/o2yTfizUCH

