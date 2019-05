Un elicottero è precipitato in provincia di Mantova: il pilota è morto

Un elicottero è precipitato questa mattina a Pegognaga, in provincia di Mantova, ed è morto il pilota, l’unica persona a bordo. L’incidente è avvenuto intorno alle 11.30 di questa mattina, nella zona industriale del paese, mentre l’elicottero era impegnato in alcune rilevazioni fotografiche. Per ora non sono note le cause dell’incidente, ma il Corriere della Sera ha scritto che «testimoni raccontano di aver visto l’elicottero prima impennarsi e capovolgersi alcune volte, poi all’improvviso precipitare verticalmente», e che l’elicottero è precipitato sopra una colonnina del gas.