Il calciatore spagnolo Xavi Hernandez ha annunciato il ritiro dal professionismo

L’ex capitano del Barcellona, il centrocampista spagnolo Xavi Hernandez, ha annunciato il ritiro dal calcio professionistico al termine della stagione in corso. Dopo aver vinto otto campionati spagnoli, quattro Champions League e tre coppe nazionali con il Barcellona, negli ultimi quattro anni Xavi ha giocato per l’Al-Sadd, nel campionato qatariota. Proprio in questa stagione ha portato la squadra alla vittoria del suo primo titolo nazionale negli ultimi sette anni. Si ritirerà dopo la finale della Coppa dell’Emiro e dopo aver disputato le ultime partite nella Champions League asiatica. Considerato uno dei più forti calciatori spagnoli della storia, Xavi ha detto che dopo il ritiro inizierà il percorso per diventare allenatore.