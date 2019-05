Cosa c’è stasera in TV

Torna la solita programmazione televisiva del giovedì, dopo un giovedì stravolto dal 25 aprile. Quindi c’è una nuova puntata di “Mentre ero via” su Rai Uno, c’è Piazzapulita su La7 e c’è l’Europa League su TV8. Tra i film – non spaziali, questa sera – si fanno notare We were soldiers, con Mel Gibson, e Attacco al potere, con Gerard Butler che fa una parte alla Bruce Willis.

Rai Uno

21.25 – Mentre ero via

Nuova puntata della serie scritta da Ivan Cotroneo e Monica Rametta. La Rai lo ha definito un «melò-mistery», dovrebbe significare che è sia un dramma emotivo sia una storia con risvolti “crime”, piena di colpi di scena. La protagonista, interpretata da Vittoria Puccini, ha un brutto incidente dopo essere stata sul luogo dove il marito e l’amante erano stati uccisi. Quando si risveglia non ricorda più gli ultimi otto anni della sua vita.

Rai Due

21.20 – Attacco al potere

Film del 2013 con Gerard Butler, che fa quello che negli anni Novanta faceva Bruce Willis. È un film molto d’azione e un pochino anche thriller. Il regista è Antoine Fuqua, che poi ha diretto The Equalizer – Il vendicatore, Southpaw – L’ultima sfida e I magnifici 7.

Rai Tre

21.20 – A raccontare comincia tu

Raffaella Carrà conduce la quinta di sei puntate durante le quali incontrerà sei personaggi famosi. Questa sera sarà suo ospite il calciatore della Juventus Leonardo Bonucci.

Un grande campione che ha molte storie da raccontare, una grande donna che non rinuncia a mettersi in gioco: Raffaella Carrà incontra Leonardo Bonucci. #araccontarecominciatu: questa sera, alle 21:20, su #Rai3. @raffaella @bonucci_leo19 pic.twitter.com/ZA9VXQ46vh — Rai3 (@RaiTre) May 2, 2019

Rete Quattro

21.25 – Dritto e rovescio

È il nuovo programma di approfondimento e inchiesta condotto da Paolo Del Debbio.

Canale Cinque

21.21 – La fredda luce del giorno

Thriller del 2012 con Henry Cavill, Bruce Willis e Sigourney Weaver. Racconta di un uomo (Cavill) che scopre che la sua famiglia è stata rapita da agenti segreti stranieri che vogliono ottenere in cambio una cosa rubata da suo padre (Willis).

Italia Uno

21.20 – Colorado

Nuova edizione, la ventesima, dello show comico condotto da Paolo Ruffini e Belen Rodriguez.

La7

21.15 – Piazzapulita

Nuova puntata del talk show condotto da Corrado Formigli.

TV8

21.00 – UEFA Europa League: Eintracht Francoforte-Chelsea

È una delle due semifinali di UEFA Europa League in programma stasera. Si gioca alle ore 21 alla Commerzbank-Arena di Francoforte, in Germania. Per l’Eintracht la semifinale di Europa League raggiunta dopo aver eliminato Shakhtar Donetsk, Inter e Benfica è il punto più alto raggiunto nella sua storia recente e arriva nella stagione che potrebbe concludersi anche con la prima qualificazione in Champions League. Per arrivare in finale, tuttavia, dovrà vedersela contro il Chelsea di Maurizio Sarri, una delle due grandi favorite del torneo, il cui livello tecnico è nettamente superiore.

Rai Movie



21.10 – A United Kingdom: L’amore che ha cambiato la storia

Film del 2016 con protagonisti David Oyelowo e Rosamund Pike, racconta la storia di Seretse Khama, un principe del Botswana quando era ancora un protettorato del Regno Unito. Il principe si innamora e sposa una donna britannica, Ruth Williams.

Iris



21.00 – We were soldiers

Film di guerra del 2002 di Randall Wallace, con protagonista Mel Gibson. Parla della Battaglia di Ia Drang, un episodio della guerra in Vietnam, e mostra prima l’addestramento dei soldati e poi la guerra vera e propria, come in Full Metal Jacket.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Take me home tonight