Il Brescia è stato promosso in Serie A

Il Brescia ha battuto in casa l’Ascoli nella terzultima giornata del campionato di Serie B ottenendo la promozione in Serie A con due giornate di anticipo. La promozione è stata resa possibile dal pareggio nel pomeriggio tra Palermo e Spezia: con la vittoria contro l’Ascoli, il Brescia si è portato infatti a sette punti di vantaggio, più di quanti ne potrebbe fare il Palermo nelle due giornate conclusive. Anche il Lecce aveva la possibilità di ottenere la promozione anticipata, ma è stato battuto a Padova. Il Brescia è quindi la prima squadra ad ottenere una delle tre promozioni previste nel campionato. Tornerà in Serie A dopo otto anni di assenza.

La classifica della Serie B:

1) Brescia 66 ↑

2) Lecce 63

————————————

3) Palermo 59

4) Benevento 56

5) Pescara 51

6) Verona 49

7) Spezia 48

8) Cremonese 48

————————————

9) Cittadella 47

10) Perugia 47

11) Cosenza 43

12) Ascoli 43

13) Crotone 40

14) Salernitana 38

————————————

15) Livorno 35

16) Foggia 34**

————————————

17) Venezia 34

18) Carpi 29

19) Padova 29

** Penalizzazione di 6 punti