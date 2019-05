Il Barcellona ha vinto 3-0 contro il Liverpool nella semifinale di andata di Champions League

Il Barcellona ha battuto 3-0 il Liverpool nella partita di andata della seconda semifinale di UEFA Champions League, giocata mercoledì sera al Camp Nou. Nonostante il Liverpool non abbia subito così tanto la superiorità del Barcellona, come invece suggerisce il risultato finale, la partita è stata condizionata da due gol segnati da Lionel Messi negli ultimi quindici minuti: il primo a porta vuota dopo una traversa colpita da Luis Suarez, autore del primo gol della partita, e il secondo con una stupenda punizione da fuori area imprendibile per Alisson, il portiere brasiliano del Liverpool. Nella partita di ritorno, in programma fra una settimana in Inghilterra, il Liverpool dovrà ribaltare la sconfitta per qualificarsi alla finale.