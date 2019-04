È stato cancellato Woodstock 50, il festival organizzato nel 50esimo anniversario del famoso festival di Woodstock

I principali finanziatori di Woodstock 50, il festival organizzato nel 50esimo anniversario del famoso festival di Woodstock, hanno comunicato la cancellazione dell’evento, che si sarebbe dovuto tenere tra il 16 e il 18 agosto ad Watkins Glen, nello stato di New York. Woodstock 50 era stato annunciato a inizio marzo, ma che ci fosse qualche problema lo si era già capito quando la vendita dei biglietti era stata rimandata per la mancanza di alcuni permessi necessari. Un comunicato dell’agenzia Dentsu Aegis Network, che avrebbe dovuto finanziare il festival, ha confermato la cancellazione parlando di problemi organizzativi; un rappresentante della contea di Schuyler, dove si trova Watkins Glen, ha detto di aver ricevuto notifica della cancellazione del festival. Tra gli ospiti del festival avrebbero dovuto esserci anche Jay-Z, Chance the Rapper, i Killers e Miley Cyrus.