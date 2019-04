Il numero dei morti per il ciclone Kenneth in Mozambico è salito a 38

Il numero dei morti causati dal passaggio del ciclone Kenneth in Mozambico è salito a 38, ha detto lunedì l’Istituto nazionale per la gestione dei disastri (INGC). Negli ultimi giorni della settimana scorsa il ciclone aveva portato piogge copiose e venti molto forti, con raffiche fino a 220 chilometri orari, in buona parte del Mozambico, causando enormi danni e allagamenti. I venti, lunedì, sono molto calati, ma in Mozambico sta ancora piovendo copiosamente: questo ha anche imposto la chiusura di alcuni aeroporti, con ritardi nella consegna degli aiuti alle zone più colpite dal ciclone. A marzo, il passaggio del ciclone Idai aveva già causato enormi devastazioni e la morte di almeno mille persone tra Zimbabwe, Malawi e Mozambico: secondo le Nazioni Unite, almeno 1,8 milioni di persone hanno necessità di aiuto e assistenza nel paese.