Ci sono notizie diverse in apertura sui principali quotidiani di oggi: alcuni titolano sui risultati delle elezioni politiche in Spagna, con la vittoria dei Socialisti che raggiungono quasi il 30% dei voti ma dovranno trovare una maggioranza per governare, altri si occupano dell’alleanza di governo italiana, ancora alle prese con il caso del sottosegretario leghista Siri. Il Fatto intervista il presidente dell’INPS sui numeri del reddito di cittadinanza, il Giornale segue l’inchiesta sull’ex sindaco di Riace Lucano, e Libero si preoccupa per le parole del Papa sull’accoglienza dei migranti, mentre i giornali sportivi commentano la vittoria del Torino sul Milan nel posticipo di ieri sera.