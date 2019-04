È morto a 64 anni il noto fotografo tedesco Michael Wolf

È morto a 64 anni nella sua casa di Hong Kong il fotografo tedesco Michael Wolf. Wolf era nato a Monaco di Baviera, ma nel 1994 si era trasferito a Hong Kong dove aveva iniziato a lavorare come fotogiornalista per la rivista tedesca Stern: per i suoi lavori aveva vinto per due anni il World Press Photo (nel 2005 e 2010) e nel 2010 era stato selezionato per il prestigioso Premio Pictet. Era famoso soprattutto per le foto con cui descriveva la vita quotidiana nelle grandi città e il ruolo delle persone sole in mezzo alla massa. Tra i suoi lavori più conosciuti ci sono Architecture of density del 2005, una grande raccolta di fotografie dei palazzi di Hong Kong ripresi da vicino, escludendo qualsiasi riferimento che potesse connotarli, e Tokyo compression del 2011, dove aveva raccolto ritratti di pendolari giapponesi schiacciati nei vagoni della metropolitana.