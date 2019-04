Cosa c’è stasera in TV

Per gli appassionati di calcio questa sera la programmazione televisiva propone su Rai 1 la partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia Atalanta-Fiorentina: la vincente affronterà in finale la Lazio il prossimo 15 maggio. Se cercate un film da vedere, su Canale 5 c’è Un amore così grande, con i cantanti del Volo che interpretano i cantanti del Volo. In alternativa su Rete 4 c’è Exodus – Dei e re, un filmone a tema biblico diretto da Ridley Scott, con Christian Bale protagonista, mentre su TV8 c’è Hotel Transylvania, film animato per tutta la famiglia. Se nessuna di queste opzioni è di vostro gradimento, potreste rivedere (o vedere per la prima volta, se non l’avete mai fatto) Manhattan di Woody Allen, che uscì esattamente 40 anni fa.

Rai Uno

20.45 – Atalanta-Fiorentina

Partita di ritorno della semifinale di Coppa Italia: all’andata era finita 3 a 3. Per arrivare in finale all’Atalanta basterà un pareggio per 0-0, 1-1 o 2-2, mentre la Fiorentina dovrà vincere, oppure pareggiare segnando almeno 4 reti. Nel caso in cui la partita finisse 3-3 come all’andata si andrà ai tempi supplementari e poi, eventualmente, ai calci di rigore. In finale la vincente incontrerà la Lazio, che ieri ha battuto il Milan 1 a 0.

⚽️ Atalanta – Fiorentina

I nerazzurri ospitano i viola per una sfida che vale una finale storica di #coppaitalia dalle 20.30 su #rai1 ed in streaming su @RaiPlay #atalantafiorentina @RaiSport @Radio1Rai pic.twitter.com/IB8UoNZCsw — Rai1 (@RaiUno) April 25, 2019

Rai Due

21.20 – Il fidanzato di mia sorella

Commedia sentimentale del 2014 con Pierce Brosnan e Jessica Alba. Uno stimato professore di inglese, solito frequentare molte studentesse universitarie, scopre che la fidanzata 25enne è incinta. Poi entra in gioco una sorella, come si capisce dal titolo.

Rai Tre

21.20 – A raccontare comincia tu

Raffaella Carrà conduce la quarta di sei puntate durante le quali incontrerà sei personaggi famosi. Stasera ci sarà Maria De Filippi.

«Mi sono sempre chiesta come mai a lei la chiamano Maria e a me la Carrà.»#araccontarecominciatu: questa sera, alle 21:20, Raffaella Carrà incontra Maria De Filippi.@raffaella pic.twitter.com/BZ43rTl3NZ — Rai3 (@RaiTre) April 25, 2019

Rete Quattro

21.25 – Exodus – Dei e re

Film del 2014 diretto da Ridley Scott, con Christian Bale, Joel Edgerton, Aaron Paul, Ben Kingsley e Sigourney Weaver. Racconta la storia dell’Esodo del popolo ebraico dall’Egitto, come raccontato nella Bibbia. Mosè è interpretato da Christian Bale.

Canale Cinque

21.20 – Un amore così grande

Film del 2018 con Giuseppe Maggio, Francesca Loy e i cantanti del gruppo Il Volo. Il film racconta di Vladimir, un ragazzo russo che arriva in Italia per conoscere il padre che lo aveva abbandonato da bambino. Arrivato a Verona incontra una ragazza di cui si innamora, ma la nonna di lei si oppone alla loro relazione. Nel frattempo incontra il manager del Volo, che scopre in lui un talento innato per la lirica e gli offre la possibilità di aprire i concerti del gruppo.

Italia Uno

21.20 – Colorado

Nuova edizione, la ventesima, dello show comico condotto da Paolo Ruffini e Belen Rodriguez.

Quando ti ricordi che è giovedì e stasera hai un appuntamento con #Colorado20 e il con il #maresciallognocca 😝🌵💃 pic.twitter.com/DS0njBJvR6 — Colorado (@Colorado_tv) April 25, 2019

La7

21.15 – Piazzapulita

Nuova puntata del talk show condotto da Corrado Formigli.

TV8

21.00 – Hotel Transylvania

Film animato che ha per protagonista un ragazzo che per sbaglio finisce in un hotel per mostri.

Rai Movie



21.10 – Gothika

Film dell’orrore del 2003 con Halle Berry, Robert Downey Jr. e Penelope Cruz. Parla di una psicologa criminale che lavora nel carcere femminile gestito dal marito; una sera, tornando a casa, le capita una cosa molto strana: vede sulla strada una ragazza nuda e evidentemente sconvolta, che a un certo punto prende fuoco. La psicologa si risveglia giorni dopo in una stanza del carcere, dove viene accusata di avere ucciso il proprio marito.

Iris



21.00 – Behind Enemy Lines – Dietro le linee nemiche

Film del 2001 su due piloti dell’aeronautica statunitense che precipitano in territorio nemico durante la guerra in Bosnia.

Sky

Sky Cinema Uno

21.15 – Giochi di potere