Nella Darsena di Milano è stato ritrovato e soccorso un lupo

Due giorni fa nella Darsena di Milano, il bacino d’acqua artificiale nei pressi del centro della città, è stato ritrovato e soccorso un esemplare di lupo. L’animale era in cattive condizioni ma è stato curato in un canile della città. È stata una scoperta piuttosto insolita: gli animali selvatici che abitano in zona sono pochissimi, e il lupo non è presente nemmeno nelle campagne della periferia.

Olivia Dondina, una zoologa dell’università Bicocca contatta dal Corriere della Sera, ha spiegato che l’animale proviene probabilmente dall’Appennino pavese (più di 50 chilometri a sud) e che forse stava andando verso le Alpi seguendo il corso del fiume Ticino.

Il lupo è un animale molto raro in pianura, e fino a poco tempo fa considerato a rischio di estinzione in Italia. Tracce di un branco di lupi erano state trovate due anni fa proprio nel parco del Ticino, nei pressi di Magenta, dove oggi i lupi sono osservati e monitorati. Secondo il Corriere della Sera, sull’esemplare soccorso due giorni fa sarà condotto un esame del DNA per capire se appartiene al branco che frequenta il parco del Ticino.

