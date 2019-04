Sono almeno 60 i morti per le inondazioni e le frane in Sudafrica

Sono almeno 60 i morti per le inondazioni e le frane causate dal maltempo in Sudafrica. Piogge torrenziali hanno colpito le regioni meridionali e orientali del paese, in particolare la città di Durban nella regione orientale del KwaZulu-Natal. Gli sfollati sono più di mille, secondo il presidente sudafricano Cyril Ramaphosa, che è andato nella regione per visitare le zone colpite. Le inondazioni hanno danneggiato aziende, case e due università nell’area di Durban; diversi edifici sono crollati e i soccorsi stanno ancora scavando per cercare sopravvissuti. Nei prossimi giorni sono previste forti piogge e vento ed è ancora in vigore l’allarme maltempo.