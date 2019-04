È stato trovato il corpo della donna che ieri era stata travolta in auto da un torrente a Castelnuovo Val di Cecina, in provincia di Pisa

È stato ritrovato il corpo di Maria Grazia Milani, la donna che ieri era stata travolta da un torrente in piena mentre si trovava in auto a Castelnuovo Val di Cecina, in provincia di Pisa. Sull’auto con la donna c’era anche il marito, Fabrizio Salvadori, che però era riuscito a uscire dal veicolo in tempo e a salvarsi. Il corpo della donna è stato ritrovato dai vigili del fuoco a circa 5 chilometri di distanza dal luogo dell’incidente, dopo che il livello delle acque del torrente si è progressivamente abbassato al termine delle abbondanti piogge delle scorse ore.

Rinvenuto da un gruppo di volontari coordinati dai #vigilidelfuoco, a circa 5 km dal punto di scomparsa, il corpo privo di vita della donna travolta ieri dall’ondata di piena del torrente Pavona a Castelnuovo di Val Cecina (PI) #maltempo aggiornamento #24aprile 9:30 — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) April 24, 2019