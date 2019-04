A Castelnuovo Val di Cecina, in provincia di Pisa, una donna è dispersa dopo che la sua auto è stata travolta da un torrente in piena

A Castelnuovo Val di Cecina, in provincia di Pisa, una donna è data per dispersa dopo che la sua auto è stata travolta da un torrente in piena, il Pavone, affluente del fiume Cecina. Sull’auto con la donna si trovava anche il marito, che è riuscito a uscire dal veicolo in tempo. Secondo Repubblica, l’uomo non sarebbe in gravi condizioni. I vigili del fuoco hanno trovato l’auto su cui viaggiava la coppia, ma non ci sono tracce della donna. Sul posto ci sono le forze dell’ordine e vigili del fuoco del distaccamento di Saline di Volterra che stanno conducendo le ricerche con l’appoggio del nucleo speleo-alpino-fluviale dei Vigili del Fuoco di Pisa, ma i soccorsi sono ostacolati dal maltempo.

Individuata l’auto trascinata dalla piena del torrente Pavone a Castelnuovo di Val Cecina (PI): in corso le ricerche della donna segnalata come dispersa, non trovata a bordo. Impegnati #vigilidelfuoco con squadre, elicottero e sommozzatori #23aprile aggiornamento 16:30 #maltempo — Vigili del Fuoco (@emergenzavvf) April 23, 2019