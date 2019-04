Fognini-Lajovic: come guardare la finale del torneo di Montecarlo in tv e in streaming

Oggi il tennista italiano Fabio Fognini giocherà la finale del torneo di Montecarlo contro il serbo Dusan Lajovic. Per Fognini sarà la prima finale di un torneo del circuito Masters 1000: i terzi in ordine di importanza dopo quelli del Grande Slam e le Atp Finals.

Fognini è numero 18 al mondo nella classifica Atp: è arrivato in finale battendo in semifinale lo spagnolo Rafael Nadal, numero 2 al mondo. Dusan Lajovic, invece, è numero 48 al mondo nella classifica ATP.

Fognini-Lajovic: come guardare la finale del Masters 1000 2019 di Montecarlo in tv e in streaming

La finale del torneo di Montecarlo tra Fognini e Lajovic si giocherà a partire dalle 14.30. Sarà trasmessa da Sky Sport 1, in diretta e in esclusiva, e si potrà guardare in streaming attraverso il servizio per gli abbonati Sky Go.