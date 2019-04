In Macedonia si sta votando per eleggere il nuovo presidente

In Macedonia da questa mattina si sta votando per eleggere il nuovo presidente, dopo una campagna elettorale in cui il tema principale è stato il cambio di nome del paese per mettere fine a una lunga disputa con la Grecia. L’accordo raggiunto dal governo macedone e da quello greco, e approvato dai parlamenti di entrambi i paesi, prevede che la Macedonia cambi nome in “Repubblica della Macedonia settentrionale”, in modo da non chiamarsi più come l’omonima regione settentrionale della Grecia. Dei tre candidati alle elezioni di oggi, quello dato avanti nei sondaggi è Stevo Pendarovski, sostenuto dai partiti che sostengono anche il governo centista del primo ministro Zoran Zaev. Gli altri candidati sono Gordana Siljanovska-Davkova, sostenuta dal principale partito di centrodestra, che si oppone al cambio di nome, e Blerim Reka, del principale partito che rappresenta la minoranza albanese in Macedonia. Stevo Pendarovski e Gordana Siljanovska-Davkova dovrebbero andare al ballottaggio.